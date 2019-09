Pronti via, subito gol. L'ex Lazio Bruno Jordao debutta in Coppa di Lega contro il Reading, nel cuore del centrocampo del Wolverhampton, a fianco di Ruben Neves. Pronti via, bastano 27 minuti al talento portoghese per mettere subito a segno la sua prima rete su assist dell'ex Milan Cutrone.



EX LAZIO GOL - La rete di Jordao non è bastata ai Wolves, che si sono fatti raggiungere nei minuti finali. La squadra di Neto e Jordao ha avuto la meglio ai calci di rigore, passando il turno.