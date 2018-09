Legati per sempre, in maniera visibile. L'ex Lazio Felipe Anderson a Londra sta provando a conquistare tifosi e stima in un campionato complesso come la Premier League, nonostante l'inizio difficile del West Ham. L'addio di Felipe Anderson ha spaccato i tifosi della Lazio: c'è chi aspetta di vedere il suo sostituto naturale, Correa, e chi .rimpiange la sua partenza e il vuoto tecnico che ha lasciato. Ma c'è chi lo ha voluto addirittura tatuato addosso: il fratello Juliian se lo è impresso sul braccio sinistro, un ricordo indelebile e un segno di affetto che non può essere cancellato. E qualche tifoso ne approfitta per chiedere a Felipe di tornare a Roma...