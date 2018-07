Nani torna a casa. L'esterno portoghese con la maglia della Lazio ha deluso: poche presenze, mai centrale nel progetto tecnico, spesso ai margini, tanto da dover rinunciare ai Mondiali in Russia con la sua Nazionale. La Lazio lo ha rispedito al mittente, l'ex biancoceleste ha deciso di tornare allo Sporting, nella sua Lisbona, per la terza volta. Ha descritto le sue sensazioni, anche se le sue parole un po' stonano con l'ultima annata trascorsa a Roma: 'Ho sentito una bella energia tornando qui a casa in questo club che conosco molto bene. Sono felice, ora è importante concentrarsi sulla preparazione. Mi sono integrato subito, anche perché conoscevo di persona già alcuni calciatori della squadra. È ancora troppo presto per fare bilanci, ora è fondamentale far vedere all’allenatore il meglio di me in ogni allenamento. Non vedo l’ora di tornare allo stadio Alvalade, significa molto per me. Giocare per il nostro pubblico è fantastico, voglio dar loro tante gioie perché meritano sempre la nostra dedizione e il nostro impegno”.