L'ex Lazio e Verona Pedro Troglio, che a Roma ha lasciato un bel ricordo, racconta la sua esperienza personale con il Coronavirus a El Litoral. Ora è il direttore tecnico dell'Olimpia de Honduras, terzo nel campionato nazionale: "il calcio deve essersi fermato ovunque quando si è fermato in Europa. Quando abbiamo visto cosa stava succedendo in Europa, il calcio avrebbe dovuto fermarsi ovunque. Non continuare un'altra settimana. Ora dobbiamo aspettare il momento giusto in cui il mondo tornerà normale, fino a quel momento, neanche il calcio tornerà ”



QUARANTENA TROGLIO - Per quanto riguarda la quarantena che sta attraversando a Tegucigalpa, la capitale dell'Honduras, l'ex centrocampista racconta: “In Honduras siamo nella seconda settimana del coprifuoco. Qui è tutto chiuso. Il supermercato apre una volta alla settimana. La figlia, che vive in Italia, ha alcuni sintomi del Covid-19: “La situazione è difficile per tutti. Lei e il suo ragazzo hanno alcuni sintomi, ma sono ben curati. Quando vedi che non puoi andare a seppellire un parente o visitarlo in clinica, ti accorgi della grandezza degli eventi. La ricostruzione dell'Italia sarà molto dura. Ma tutti devono cambiare. Dovremo cambiare abitudini".