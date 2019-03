L'ex Lazio Veron presente sugli spalti ad assistere a Italia - Liechtenstein. L’argentino ha raccontato la Nazionale azzurra ai microfoni di Rai Sport: “Questa è un’Italia giovane, che sta cercando il suo stile. Ha un allenatore con esperienza, pure lui giovane anche se non sembra. È in un processo in cui deve percorrere ancora strada. Non è facile trovare un gioco quando ci sono tanti ragazzi che stanno facendo i primi passi in Nazionale". Ovviamente si sofferma a parlare dei centrocampisti, suoi "colleghi" di ruolo: "Mi piace Verratti, è uno che ha tutto del centrocampista. Poi Jorginho del Chelsea, sono i due attorno ai quali la squadra gira”.