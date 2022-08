Lo 0-4 di ieri contro il Brentford è l'ultimo segnale del crollo del Manchester United. L'arrivo di Erik ten Hag in panchina non è riuscito a dare la scossa che serviva - almeno per ora - e nell'intervallo della gara di ieri l'ex difensore dei Red Devils Gary Neville ha commentato così il momento negativo della squadra: "Da quando seguo lo United, e sono 42 anni, non mi viene in mente un momento peggiore di questo".