Mario Caucci, ex marito di Noemi BocchI, è tornato ancora una volta a parlare del suo passato, raccontando nuovi particolari che a suo dire caratterizzerebbero la nuova compagna di Francesco Totti. "Ho deciso di parlare perché questa storia è la pagina più nera della mia vita" ha detto a Non è l'Arena, la trasmissione condotta da Massimo Giletti su La7. ". È una donna, che se non si ha un carattere estremamente forte, in grado di farti prendere correnti diverse rispetto ai tuoi interessi. Tutto è finalizzato a raggiungere uno stato di vita molto alto"."Noemi è una donna che ti sa prendere perché ti fa vedere e vivere il lato bello della vita, legato allo star bene. Ci siamo incontrati ad una festa di amici comuni, ci siamo conosciuti e abbiamo iniziato a frequentarci praticamente da subito. Noemi era una bellissima ragazza, una volta era ancora più bella nella sua semplicità. La nostra storia si spacca quando nel 2017 mia madre viene a mancare e io ho perso il faro della mia vita.. Per la famiglia bisogna combattere sempre, perché andare è la cosa più semplice, rimanere era la cosa più difficile, ma che alla fine avrebbe fatto la differenza".