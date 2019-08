James Rodriguez è il sogno di mercato del Napoli, ma il Real Madrid non molla, visto anche l'infortunio di Asensio. Del numero 10 della Colombia ha detto la sua l'ex medico dei Cafeteros, Hector Fabio Cruz, ai microfoni di Futbolred: "Quel ragazzo è fuori fuoco, invece di lavorare per la prossima stagione è andato a sistemarsi le sopracciglia e tagliarsi i capelli. Le grandi squadre come il Madrid assumono che i propri giocatori siano dei professionisti, che si prepareranno, ma questo ragazzo non ci sta con la testa. Un giocatore che trascorre mesi fuori dai campi, di festa in festa, come arriva? Per ora rimarrà, ma se si preparasse adeguatamente non passerebbe nulla di tutto ciò. Già avevo previsto che il primo problema ci sarebbero state complicazioni, perché non si prepara bene. Cristiano Ronaldo, per esempio, si è preso una settimana di vacanza, è andato sul suo yacht con la sua famiglia nelle isole greche e la settimana successiva ha avuto 15 persone che lo facevano lavorare per la stagione seguente. È il ragazzo più professionale che conosca. James ha finito i Mondiali da infortunato ed è andato in spiaggia. Ha preso un aereo privato, tutto rilassato. Ma non può essere così. Ha finito la Copa America ed è venuto a Medellin, non per lavorare. Quanto tempo è stato fermo?".