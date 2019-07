Raoul Bellanova è stato presentato come nuovo giocatore del Bordeaux. Queste le dichiarazioni dell'ex Milan che ha spiegato perché ha scelto il club francese: "Ho scelto il Bordeaux per il progetto e per la sua filosofia: il club crede molto nei giovani. Io ho parlato con il presidente e l'allenatore. Ho visto il centro d'allenamento, ci sono chance di fare buoni risultati e migliorare. Ringrazio tutti per la fiducia".