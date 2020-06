L'ex direttore sportivo del Milan Massimiliano Mirabelli è intervenuto a Radio Olympia, parlando soprattutto del patron della Lazio Claudio Lotito: "E' uno dei migliori dirigenti che abbiamo, sempre sul pezzo, non solo in quest'occasione della ripartenza dopo l'emergenza coronavirus. Ci ha sempre messo la faccia, ed è stato bravo a consigliare e a pensare alle migliori soluzioni per il calcio italiano. Qualcuno ha guardato più alla classifica e ai propri interessi, credo che la ripartenza del calcio non solo sia importante nel suo movimento, ma anche per quanto riguarda il Paese".