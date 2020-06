Sergio Sánchez Gioya riparte da Malta. Ve lo ricordate? Ala sinistra classe ‘99, tre anni fa Mirabelli lo portò al Milan dove lanciato in Primavera da Gattuso segnò un gol in 12 partite giocando anche tre gare del Viareggio. Cresciuto nella cantera del Real Madrid, a fine stagione Sanchez si svincolerà dal Leganés e ha già trovato l’accordo con i maltesi del Mosta (8º in campionato, concluso in anticipo a causa del coronavirus): un anno di contratto con opzione per quello successivo. Prima delle firme il giocatore si farà un periodo di prova, il club vuole fare solo un’ultima valutazione sulle sue condizioni fisiche per poi mettere tutto nero su bianco.