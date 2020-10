Vecchi ricordi di Napoli per Orestis Karnezis. Il portiere che gli azzurri hanno girato al Lille nell'ambito dell'operazione Osimhen, a distanza di tempo ha raccontato l'ammutinamento della squadra contro il ritiro deciso dalla società: "Era cominciato tutto a novembre, quando dopo alcuni risultati negativi c'era una grande insoddisfazione - ha detto Karnezis a sport24 - E quando le cose non girano in Italia si va in ritiro. Si sta una settimana isolati in albergo per concentrarsi e dare il tutto per tutto in campo. I club mettono pressione per conquistare punti e tornare alla tranquillità. E' difficile lasciare la famiglia per tanti giorni, ci stava distruggendo l'anima; ma quest'abitudine non è semplice da cambiare. Noi non abbiamo accettato la richiesta, e da quel momento è iniziata la crisi. Prima c'era Ancelotti, poi Gattuso: noi avevamo bisogno di tempo e bisognava cercare di annullare il clima di grande tensione che si era creato. Abbiamo lottato fino alla fine vincendo la Coppa Italia. De Laurentiis? Ha preso il Napoli tanti anni fa in una situazione disastrosa: ha sistemato i conti dando stabilità e investendo molto, ha portato tanti giocatori e allenatori. La squadra ha sfiorato lo scudetto ed è stato creato un centro d'allenamento. Con De Laurentiis il Napoli ha fatto grandi passi in avanti".