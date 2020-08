Il brasiliano Zé Roberto, che ha chiuso la carriera a 43 anni nel Palmeiras, dopo aver giocato con Real Madrid, Bayern Monaco e Bayer Leverkusen, intervistato da TYC Sport racconta qualche aneddoto suoi compagni di squadra più celebri che ha avuto con la maglia del Brasile: "Il giocatore più forte con il quale abbia giocato è stato Ronaldo il Fenomeno, era incredibile. E poi era un animale da festa. Una volta è partito per andare a bere ed è arrivato il giorno successivo per allenarsi. Quello che ha fatto quasi senza dormire è stato incredibile. Si era bevuto i suoi drink, certo. Ma il giorno dopo si è allenato come un animale. Anche Vampeta era un animale da festa, le preparava già nel pre-partita. Ronaldinho aveva addirittura una pista da ballo a casa, una discoteca. Ma lì preferivo non andare".



Zé Roberto poi fa il paragone tra il suo fisico a 46 anni e quello di Cristiano Ronaldo: "Oggi direi che ho un fisico migliore, perché ho giocato fino all'età di 43 anni ad alto livello. Se dovesse riuscirci, direi lo stesso di lui".