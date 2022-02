Ospite del quotidiano La Repubblica, Francesco Bolzoni, centrocampista con un passato in A con le maglie di Siena e Palermo, ha commentato la sua recente separazione dal Bari: "Pur avendo vinto il campionato di D, il Bari ha voluto spedirmi in prestito prima a Imola e poi a Lecco fino a quando l'estate scorsa mi ha messo fuori rosa. Scelta che non ho mai capito. Da giocatore più importante, sono diventato uno da mandare via". Poi pensiero circa il suo futuro: "La Team Ticino, che a breve sarà il Lugano B".