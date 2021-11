Il mondo del calcio piange la morte di Vittoria Campo, a soli 23 anni: la ragazza, che aveva militato in passato nella squadra di calcio femminile del Palermo, è deceduta per le conseguenze di un malore improvviso.Tragico destino per la famiglia Campo, visto che non più tardi di due mesi fa anche il fratello di Vittoria, Alessandro, era stato trovato senza vita a soli 25 anni. Grande appassionata di sport e di calcio, aveva militato nella Ludos Palermo, oggi Palermo Calcio.