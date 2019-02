L'ex rossonero Giuseppe Pancaro, intervenuto a Milan TV, applaude il percorso della squadra di Gattuso: "Cammino positivo, al netto di tutte le problematiche tra infortuni e caso Higuain, che ha scombussolato un po' i piani della società e dello staff tecnico. Rino e tutto lo staff tecnico, così Leonardo e Maldini, sono stati bravi a tenere compatto l'ambiente. La sensazione oggi è che il Milan sia ripartito molto più forte rispetto ad inizio campionato e sia pronto a giocarsi questa non facile volata al quarto posto, mancano ancora tante partite. La Roma sembra essere un po' in difficoltà, la Lazio è in ripresa e l'Atalanta sta benissimo: sarà una lotta tra tutte e quattro, ma ci saranno momenti di alti e bassi a livello di forma per tutti. Troppe critiche per Gattuso nel corso della stagione? Sono d'accordo, qua si vede la sua bravura: ha subito critiche, non ha fatto una piega, ha pensato a tenere compatto lo spogliatoio, che dà la sensazione di essere unito. Per ricostruire un Milan come negli anni passati serve riportare un senso di appartenenza importante e nessuno meglio di Rino o Paolo possono trasmettere questi valori all'ambiente e ai giocatori. C'è da lavorare, ma le basi sono molto buone. Se Piatek può entrare nella storia dei centravanti del Milan? Potrebbe, ce lo auguriamo tutti noi milanisti: l'impatto è stato molto positivo e questo può essere un vantaggio per potersi esprimere su livelli altissimi. Ricardo Rodriguez? E' una certezza, è un giocatore di grande gestione della palla. Anche Laxalt stesso mi piace, penso che il Milan sia abbastanza coperto in quel ruolo. Auguro al Milan di tornare in Champions League, che è l'ambiente che compete all'ambiente rossonero, togliendosi anche qualche soddisfazione in Coppa Italia".