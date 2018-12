Che il rapporto tra Paul Pogba e José Mourinho non sia dei migliori, si era capito da tempo. A spazzare via gli ultimi dubbi ci ha pensato oggi Eladio Parames, ex portavoce dello Special One, che su Record ha svelato alcuni retroscena sul ritorno del francese al Manchester United: "Pogba vale molto a livello commerciale, il club ha recuperato in sei mesi quanto speso per il suo acquisto, ma senza mastini come Matuidi e Kanté al suo fianco non vale niente in campo. Lo United non ha dato a Mourinho i mastini che chiedeva e ora vede Pogba come il giocatore che perde più palloni in Premier League. Pogba e Balotelli? Il loro talento è inversamente proporzionale alla loro professionalità".