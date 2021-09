Wojciech Szczesny è stato messo parecchio in discussione dopo gli errori delle prime giornate di campionato, e qualcuno ha invocato una promozione almeno temporanea a titolare di Mattia Perin. Su questo tema si è espresso a Sportmediaset un ex portiere come Stefano Sorrentino: "Contro il Malmö ho rivisto lo Szczesny che tutti conosciamo: ha fatto un lavoro sporco, diverse uscite tutt'altro che semplici se non riesci a liberare la mente dalle pressioni degli ultimi giorni. Ha sbagliato due partite, ma non lo faceva da tempo! Perin? Forse sperava di essere titolare in Svezia, ma è un ragazzo intelligente e so che sarà stato il primo ad abbracciarlo dopo la partita."