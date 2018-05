La finale di Coppa Italia persa dal Milan contro la Juventus non è stata sicuramente la partita di Gigio Donnarumma. Le due papere che hanno inciso sul risultato finale hanno scatenato cirtici e accuse nei confronti del portiere classe '99 e fra i tifosi vip che hanno voluto dire la propria opinione sull'estremo difensore rossonero c'è anche l'ex Presidente del Consiglio Enrico Letta.



L'ex Premier, ora lontano dalla politica è un noto tifoso rossonero e già in passato si era scagliato contro Donnarumma. Parlando a margine del convegno State of the Union in corso alla Badia Fiesolana di Firenze Letta ha concesso una battuta sulla partita attaccando apertamente il portiere: "La sconfitta contro la Juventus è stata un dramma. Donnarumma? Deve fare la maturità invece di pensare soltanto ai soldi".