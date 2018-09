L'ex Primavera sta facendo impazzire la Serie B. Simone Palombi, classe '96, punta della Lazio, ha siglato la bellezza di quattro gol in tre giorni. Di proprietà della Lazio, in prestito al Lecce, ha già conquistato tutti in Puglia. Dopo la doppietta di sabato contro il Venezia, il bis in casa del Livorno. Due reti che spianano la strada agli uomini di un altro ex Lazio, Liverani, e regalano la seconda vittoria consecutiva al Lecce. Veloce, rapido, freddo sottoporta, pronto a sfruttrare ogni contropiede: 4 reti fino ad ora, (5 in 4 se si aggiunge anche la Coppa Italia). Ed è capocannoniere: Palombi al momento è in testa alla classifica della Serie B davanti a Pazzini, Donnarumma, Vido e Trajkovski fermi a 3.