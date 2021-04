L'ex attaccante del Real Madrid Hugo Sanchez, che ha giocato con le Merengues dal 1985 al 1992, ha parlato del ruolo di Benzema dopo la partenza di Cristiano Ronaldo: "Da quando è partito il portoghese - ha detto a El Larguero - Karim si è dovuto assumere la responsabilità. Adesso si vede che sta divertendo, fa movimenti che prima non faceva". Poi sul mercato: "Haaland è il miglior attaccante tra i giovani in circolazione, può giocare insieme a Mbappé e Benzema. Il Real deve trovare un modo per prendere sia il norvegese che Kylian".