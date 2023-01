Il termine della stagione ‘20/’21 vede il club francese insignirsi del titolo di Campione di Francia – 10 anni dopo l’ultimo successo nazionale -. L’allenatore portoghese, nel mentre, vede la sua storia d’amore – mai iniziata – con la Roma concludersi mestamente: 7° posto in classifica e finale di Europa League solo sfiorata. Nell’annata successiva, il Lille precipita in classifica, finendo la sua stagione al 10° posto.. La Champions League è un obiettivo ancora fortemente alla portata ed il merito è di– negli ultimi 12 anni della storia del club francese –– con 34 punti.Les Dogues – dal 2011 ad oggi – non avevano mai segnato così tanto in un intero girone d’andata:, 2 in più del ‘20/’21 e del 2011/12.: 29 punti in 16 gare. Ma non solo.L’ex allenatore della Roma ha sempre voluto puntare sulla qualità, sul bel gioco e, in particolare, sui giovani di grande prospettiva. Le scelte prese sulla panchina del Lille ne sono il perfetto esempio. Ha permesso a Chevalier (21 anni), Bafodé Diakité (22), Carlos Baleba (19) ed Alan Virginius (19) di far parte costantemente della prima squadra. Ma– Serie A, Premier League, Ligue 1, Liga, Bundesliga -. Nel match vinto contro il Troyes per 5-1,, i termini chiave che caratterizzano il calcio del manager lusitano – ed ora del Lille -,