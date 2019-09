Ha lasciato la Roma senza particolari rimpianti, suoi e dei sostenitori giallorossi, ma il difensore olandese Rick Karsdorp continua a far discutere, anche dopo il suo ritorno al Feyenoord. Nelle ultime settimane il terzino è finito nel mirino dei suoi stessi tifosi e a VTBL ha sbottato: "I fischi li posso anche capire. Se perdi capisco la delusione dei tifosi e capisco che si punti il dito su di me. Ma i messaggi in posta con minacce non li accetto. Farebbero molto meglio a venire agli allenamenti e a dirmelo in faccia. Questa gente deve lasciare in pace la mia famiglia. Sono tornato perché lo volevo tanto. Volevo indossare la maglia del Feyenoord. Sono veramente a terra".