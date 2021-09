El Flaco Pastore riparte dall'Elche. Dopo l'addio alla Roma l'argentino ha trovato l'accordo con il club spagnolo e ha parlato così nel giorno della sua presentazione: "Arrivo da tre anni in cui non ho avuto la continuità che mi aspettavo, negli ultimi tre mesi mi sono allenato ai margini. Non vengo qui in pensione, altrimenti sarei tornato in Argentina nel club dove ho iniziato. a 32 anni vedo ancora giocatori di 39/40 anni che continuano ad alti livelli; non so se continuerò a fare il calciatore a quell'età, ma sicuramente altri due o tre anni a buoni livello credo che li farò".