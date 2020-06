L'Atalanta spaventa la Lazio. Il poker rifilato al Sassuolo è un messaggio alla squadra di Inzaghi, prossima avversaria in campionato. Snodo cruciale, si riparte per la Lazio. Nella gara di andata la svolta stagionale: da quel momento solo vittorie. Per l'ex Paolo Di Canio sarà un festivale del bel gioco: “Sono le due squadre che giocano meglio in Italia. La partita d’andata è stata la svolta per la stagione dei biancocelesti. Oggi l’Atalanta non è stata attenta in fase difensiva, ha concesso troppo nell’uno contro uno. Con le abilità dei ragazzi di Inzaghi, in particolare di Immobile e Luis Alberto, potremmo vedere una partita con molti gol. Sono due squadre che creano tantissimo, mi aspetto un grande match”.