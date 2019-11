La notizia del giorno: Inzaghi che fa una sfuriata bella e buona alla sua Lazio, con i Nazionali di ritorno dalla sosta. Il mister biancoceleste deve aver visto i suoi particolarmente con la testa altrove, ha fermato l'allenamento e sferzato il gruppo. L'ex Lazio 'Rambo' Rambaudi è d'accordo con il mister ai microfoni di Radiosei: “La sfuriata di Inzaghi? La Lazio ha già dimostrato pregi e difetti, quindi il mister ha fatto bene ad intervenire. La concentrazione non deve mai venir meno, perché quello che vediamo la domenica è la diretta conseguenza di ciò che viene prodotto in allenamento durante la settimana. Inzaghi ha paura e tanta voglia di non sbagliare più certe partite, sa che questa squadra non deve abbassare mai la guardia, anche se fa parte dei limiti strutturali che ha la rosa. Non lo fanno apposta, è una loro mancanza. Questa tensione è positiva".