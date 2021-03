- ex portiere di Lazio e Torino tra le altre - dopo una complicata separazione dalla ex moglie Silvia Cantoro e che aveva portato anche a una condanna, di 3 anni e 6 mesi, da parte del Tribunale di Tempio Pausania.Il processo si è successivamente spostato a Sassari e infine, per competenza territoriale, a Torino, dovedalla moglie separata Silvia Cantoro, dalla suocera Franceschina Mulargia e dai consulenti tecnici in ambito civile e penale".E al termine di questo supplizio,in un'intervista concessa a Il Corriere della Sera: "Mi trascinavo per le scale, sono crollato.Quando è finita, ho provato felicità, perché l’incubo era finito, ma a dir la verità non mi veniva voglia di gioire, perché sono stati anni di preoccupazioni, tormenti, attimi di sconforto. Se ti scontri con certe cose, cambi".E ora la prossima missione dell'ex numero uno del Torino è di aiutare chi ha sofferto situazioni simili alla sua: "Appena potrò,, mi batterò per la loro causa".