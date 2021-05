Quando è arrivato al Maritimo, il club dell'isola di Madeira era all’ultimo posto in campionato 18º in classifica. In sole 9 partite, Julio Velzqauez, l’allenatore spagnolo che in Italia abbiamo conosciuto all'Udinese e che ha fatto esplodere sia Rodrigo De Paul che Juan Musso, è riuscito a portare la squadra fino al 13° posto, con 5 vittorie e 4 sconfitte e riuscendo a superare tutti e due i suoi predecessori con meno partite a disposizione, Milton Mendes, infatti, ottenne 3 vittorie in 14 partite mentre Lito Vidigal soltanto 2 vittorie in 8.



SVOLTA IN DIFESA - ​Il Marítimo di Julio Velazquez ha cambiato la sua stagione soprattutto grazie al lavoro svolto sulla fase difensia. I numeri mostrano infatti una solidità difensiva, che si riflette nel numero di vittorie (4) senza subire gol, e che superano i numeri registrati nelle 22 partite prima del suo arrivo. Inoltre, la percentuale di partite senza subire gol con l'allenatore spagnolo è salita al 44%. La salvezza è ora alla portata e l'allenatore spagnolo ne è senza dubbio l'artefice.