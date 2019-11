Non ha grandi dubbi ​Vadim Vasilyev, ex vice presidente e direttore generale del Monaco: "La prossima squadra di Kylian Mbappe sarà il Real Madrid". Lo rivela ai microfoni di ​Telefoot che lo punzecchia sul tema e lui non si tira indietro: "Nel 2017 si trasferì al PSG ma il Real era già un'opzione. Kylian al tempo mi disse: 'E' troppo presto, voglio diventare un grande giocatore in Francia. Il Real Madrid aspetterà' ".E il dirigente russo rincara la dose: "Aveva ragione. ​A quel tempo non era ancora pronto per andare in Spagna ma sono sicuro che i blancos busseranno di nuovo alla sua porta".