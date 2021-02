Christian Vieri, ex attaccante della Juve, parla dalla BoboTv, programma in onda su Twitch, dicendo la sua sul ko bianconero col Porto in Champions: "Chiesa con quel gol ha dato la qualificazione alla Juve. Tornare a Torino col 2-0 sarebbe stato pesante, ora gli basta anche l'1-0 e quindi la partita la Juve la potrà giocare in una maniera diversa che col 2-0. Col 2-0 devi velocizzare il gioco, devi fare veloce. Secondo me Chiesa ha tolto la Juventus dalla mer**, ora a Torino si giocherà la gara in modo diversa. Stasera ho visto proprio zero. Qualche errore ci sta se vuoi impostare dal basso, però la Juve deve giocare diversamente in Champions League altrimenti fai fatica e perdi con tutti. La prestazione è stata molto negativa".