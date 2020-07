L'ex viola Sebastien Frey, intervistato da Radio Toscana, parla del caso che vede come protagonista, a Firenze, il suo connazionale Frank Ribery: "Vi dico di stare tranquilli, a volte con lui ci vediamo e vi assicuro che ha grande rispetto per la proprietà, per Commisso e per la piazza, perché si sono sempre comportati bene e con rispetto nei suoi confronti. Non vorrei che Franck passasse da idolo assoluto a traditore, non pensa di andarsene e me l'ha ribadito stamani, mi ha chiesto di fare passare questo messaggio".