Tempo al tempo, senza mai perdersi d'animo.. La sensazione nell'aria da anni che possa fare il salto da un momento all'altro; adesso, il momento sembra davvero arrivato dopo le prime stagioni in Serie A con un Sassuolo che ha dovuto combattere in zone di classifica delicate e la cura De Zerbi che ha sortito effetti anche su questo centrocampista classe '95,. Oggi Sensi sta trovando la sua strada, non a caso è arrivata anche la, un vecchio feeling tornato di moda con la nomina da ct.insieme a Piero Ausilio per osservare da vicino un Sensi in decollo con la maglia dei romagnoli: "Bravo, tecnico, veloce: mi è piaciuto Sensi, diventerà uno forte forte. E poi ha tanta personalità", le parole di Mancini all'epoca.prima della strategia vincente studiata da Sassuolo e Juventus. Sono passati quattro anni tra alti e bassi, maturazione, esperienza.con il Sassuolo. Risultati positivi, la chiamata azzurra nasce quindi da lontano.- Se in passato ha sfiorato l'Inter,. Non c'è una trattativa avanzata né un accordo tra i rossoneri e il Sassuolo, né con Sensi stesso; ovviamente il centrocampista gradirebbe la destinazione, ma il blitz di Leonardo nasce dalla necessità di rinforzi in mediana. E allora un'opportunità italiana, non troppo costosa (sebbene Sensi abbia appena trovato l'accordo per rinnovare il suo contratto col Sassuolo) e dotata di preziosa duttilità può fare al caso del Diavolo:. Lavori in corso quindi, intanto Sensi si è preso l'azzurro. Aspettando il rossonero, questa volta senza tiri... Mancini.