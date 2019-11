Eva Padlock è un volto noto del mondo degli sport e, soprattutto del mondo dei motori. Modella bellissima, è spesso presente sui circuiti del Motomondiale con il ruolo di "ombrellina" oltre ad essere impegnata come indossatrice e fotomodella in tutto il mondo.



Tifa Juve da sempre e spesso capita di vederla allo stadio, ma in vestiti diversi rispetto a quelli super-sexy scelti per Halloween. Come postato sul suo profilo Instagram, infatti, Eva ha scelto un look total black in lattex per interpretare una sexy Cat Woman. Che ne dite? Eccola nella nostra gallery.