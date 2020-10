Ultimi 5 giorni di mercato e tante trattative ancora da portare a termine per completare, modificare o addirittura ribaltare le rose per questa stagione 2020/21. Un calciomercato che è stato inevitabilmente diverso dal passato in seguito alle norme per il contenimento del Covid-19 e anche l'Hotel Sheraton Milano San Siro, la sede del calciomercato, ha modificato i propri standard. Mascherine, accrediti, trattative, scopriamo cos'è cambiato insieme al nostro inviato, Emanuele Tramacere.











