Federico Dimarco, terzino sinistro del Verona, è in prestito con diritto di riscatto dall'Inter. E, come scrive la Gazzetta dello Sport, i veneti vogliono riscattare, a 6,5 milioni di euro, il giocatore, per il quale, comunque, il club nerazzurro detiene il 50% sulla futura rivendita del giocatore. Come il Milan con Matteo Pessina.