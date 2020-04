Caccia alle mascherine: una ricerca costante sin dai principi del virus. Farmacie prese d'assalto, ordini continui nella speranza di trovare uno strumento diventato da un giorno all'altro fondamentale. Uno strumento che, nell'immediato futuro, potrebbe restare di primaria importanza e diventare oggetto quotidiano anche quando la quarantena finirà. Mezzi pubblici, cinema, teatri e stadio. Luoghi di assembramento dove, per precauzione e sicurezza, servirà la mascherina. E' così che Tmb, azienda sartoriale marchigiana che realizza gli abiti indossati dai giocatori della Roma nelle occasioni ufficiali, ha deciso di produrre mascherine giallorosse da abbinare alle divise, utilizzabili in momenti come l'uscita dallo stadio. Al via, però, anche un progetto commerciale: l'idea è di regalare una mascherina a tutti i tifosi che sottoscriveranno l'abbonamento per la prossima stagione. Lo riporta Repubblica.