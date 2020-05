Un'idea per il futuro, per contenere le perdite. La Roma sta studiando un piano per evitare di vivere tutta la prossima stagione a a porte chiuse, uno scenario che obbligherebbe il club giallorosso a rinunciare a circa 30 milioni di euro. Senza un vaccino che possa sconfiggere il coronavirus, è difficile pensare che 2020 si torni a giocare con il pubblico, non ci sono invece certezze riguardo a quello che succederà con il nuovo anno. Il progetto degli uomini di Pallotta guarda al futuro e prevede una parziale riapertura dello stadio Olimpico a partire dal primo gennaio 2021. Come? Riducendo la capienza e garantendo così il distanziamento sociale. Si passerebbe a un impianto di poco inferiore ai 30 mila posti, una possibilità che però non prende in considerazione il ruolo degli ultras.