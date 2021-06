Le vie del mercato sono infinite. A volte raccontano di traiettorie impensabili anche grazie alle idee di dirigenti o procuratori molto influenti. Come lo è Jorge Mendes, agente di Rafael Leão e James Rodriguez. Il primo gioca nel Milan, il secondo all’Everton ma ha voglia di cambiare aria. E qui nasce quella che al momento è un’idea: l’attaccante con la maglia dei Toffees all’interno di uno scambio con il forte trequartista colombiano. Una chiacchierata fatta qualche settimana fa a Milano ma che può trovare un seguito nelle prossime settimane.

NODO INGAGGIO - James Rodriguez ha esperienza, esperienza internazionale e sa regalare magie sulla trequarti. Un identikit perfetto per le esigenze del Milan che sta valutando le opzioni migliori sul mercato per rimpiazzare Hakan Calhanoglu. Un possibile nodo da sciogliere sarebbe quello relativo all’ingaggio, ma ci si può lavorare considerando il contratto in scadenza nel 2022. Rafael Leão piace molto all’Everton da diverso tempo, c’erano stati dei contatti anche nei mesi scorsi. Una traccia da seguire con attenzione.