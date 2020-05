Figlio della Beaujoire, tifoso del Nantes, sorpresa della Ligue 1. E soprattutto uomo mercato, conteso da club francesi e italianinella prima vera stagione da protagonista con la maglia dei Canarini si è preso la scena, con 4 gol in 28 partite e soprattutto giocate e personalità da giocatore navigato. La sua carta d'identità recita 1999 come anno di nascita, a vederlo giocare non si direbbe., che gli ha affidato le chiavi da centrocampo, ricevendo in cambio quantità e qualità.Nell’Étoile du Cens, prima, nelle giovanili del Nantes, poi, Louza ha giocato un po' ovunque, da esterno sinistro, da 8 e, nell'Under 19 con Ziani all'allenatore, da 10, ma è da regista difensivo che ha capito di trovarsi più a suo agio., che vuole regalarlo al Lione come sostituto del partente Aouar, portarlo via da Nantes non sarà però facile.Perché il ragazzo cheè cresciuto a nord di Nantes ed è legato al Nantes da un amore viscerale.Anche per il Borussia Dortmund, per il quale non hai mai nascosto di essere simpatizzante.che monitorano da mesi la sua crescita. Un'eventuale un'offerta dipenderà dalla volontà di Rangnick, se dovesse dire sì serviranno un progetto e una proposta importante, non solo dal punto di vista economico. Lasciare il grande amore, per Louza, ne deve valere davvero la pena.