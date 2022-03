, coi video dei suoi gol e delle sue giocate fuori dal comune per un bambino di quell'età che collezionavano migliaia di clic e tantissimi like.e, dopo aver lasciato a bocca aperta i dirigenti dell'Anderlecht (club che lo ha pescato all'età di 7 anni) e gli osservatori di mezza Europa,Il club olandese infatti ha annunciato nei giorni scorsi l'ingaggio ufficiale, a partire da luglio, del talentodi origini marocchine, considerato dagli addetti ai lavori come uno dei migliori prospetti della sua generazione.per conto di Nike,(più dello stesso Anderlecht), ma dietro questo enorme successo sui social c'è soprattuttoPer movenze e modo di intendere il calcio, si ispira ai fuoriclasse che hanno scritto negli ultimi anni le pagine più importanti, maUn vero e proprio idolo che avrebbe potuto spingerlo tra le braccia del Paris Saint-Germain, uno dei top team insieme al Manchester City che hanno tentato, invano, di ottenere la sua preferenza in un momento di passaggio fondamentale per la crescita e per la sua carriera.- Mae per l'amicizia che lo lega alla famiglia (lo dimostra anche il post con tanto di dedica e il numero 34, quello del ragazzo di cui condivide pure le origini etniche) dello sfortunatissimo enfant prodige del settore giovanile dei Lancieri, vittima di un arresto cardiaco in campo nel 2017 che prima lo ha ridotto in coma e poi costretto ad un difficoltoso percorso riabilitativo complicato dalle gravi conseguenze a livello cerebrali subite. Un gesto nobile, sentito e di gran cuore, che rivela che dietro un infinito talento si cela pure, senza la premura di dover accelerare a tutti i costi.