, l'ultima idea della squadra di mercato dei Blues, al lavoro per accontentare Lampard in vista della prossima stagione. Da quando è tornato a Cobham, in veste di allenatore, Frank ha portato avanti un progetto preciso: valorizzare e lanciare i giovani di qualità. L'ultimo potrebbe essere il centrocampista classe 2000, grande sorpresa della stagione del Derby County.- Cresciuto nel settore giovanile dei Rams,E' stata proprio la bandiera dei Blues a credere per primo in lui, a lanciarlo tra i grandi. Dall'esordio in Carabao Cup contro l'Oldham Athletic, nell'agosto 2018, alla prima presenza da titolare in FA Cup, contro il Southampton, nel gennaio 2019. In questa stagione il Young Player of the Year del Derby, grande tifoso del Manchester United, ha messo insieme 15 presenze tra campionato e coppe inglesi,tornato in Inghilterra dopo l'esperienza nella MLS con il DC United e schierato da Cocu da centrocampista centrale.Un'annata convincente, che ha permesso al giovane centrocampista centrale di prendere il volo. Il Chelsea fa sul serio, nelle ultime settimane ha offerto 5 milioni di euro, con ogni probabilità dovrà alzare l'asticella per portarlo a Stamford Bridge. In Inghilterra sono sicuri, il rinnovamento a centrocampo dei Blues e l'arrivo di Bird porteranno a cessioni importanti in mezzo al campo: