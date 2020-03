Il dottor La Foche, immunologo del policlinico Umberto I di Roma, è stato intervistato dal Corriere dello Sport per l'emergenza Coronavirus e si è soffermato sul caso di Bergamo e sull'Atalanta.



ANOMALIA - "Bergamo è un'anomalia e il quel distretto ci sono stati tanti catalizzatori che hanno fatto esplodere la diffusione, come l'operosità della zona e forse anche la partita Atalanta-Valencia: l'apice dell'entusiasmo per un club che può aver portato a tanti contagi, tante persone vicine ed euforiche che si abbracciano. C'è stata una giustificata enfasi collettiva di una tifoseria appassionata in cui potevano esserci anche asintomatici o febbricitanti. Col senno di poi è stata una follia averla giocata a porte aperte ma c'erano ancora molte cose poco chiare: ora è impensabile farlo, difatti è stato bloccato tutto".