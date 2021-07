Il calcio in ginocchio. È quanto emerge dal, annuale studio dell'azienda di consulenza inglese che mostra numeri e dati sui top club mondiali che ha preso in considerazione la stagione 2019/20.Pesa, inevitabilmente, l'anno e mezzo di chiusura degli stadi e le conseguenti implicazioni anche in termini di sponsor.: la storica mancanza di investimenti negli stadi italiani, tuttavia, riduce le perdite, pari alla metà di quelle registrate da Premier League e La Liga, e un terzo del calo rispetto alla Bundesliga.. Tuttavia, la riduzione dei ricavi causata dal COVID-19 ha portato il rapporto salari/entrate a salire al, il livello più alto in 16 anni, poiché tre club hanno speso più per gli stipendi di quanto hanno prodotto in termini di entrate.Cali e perdite che si riflettono, inevitabilmente, in tutta Europa.. Ammonta a 15,1 miliardi il computo delle entrate totali generate dai cinque più grandi campionati europei (vs 17 miliardi di euro in quella precedente), registrando un calo dell’11% rispetto all'anno precedente. La Serie A ha registrato ricavi per 2,1 miliardi di euro, con un calo del -18%, e la Ligue 1 francese, l’unico campionato europeo dei cinque più grandi ad aver annullato la sua stagione in risposta al COVID-19, ha registrato ricavi per 1,6 miliardi di euro con un calo del -16%. Come riportato da un recente studio Deloitte a giugno, le entrate dei club della Premier League sono diminuite del -13% da un record di 5,8 miliardi di euro nel 2018/19 a 5,1 miliardi di euro nel 2019/20, il primo calo delle entrate totali nella storia della Premier League e il fatturato più basso dal 2015/16.Dan Jones, partner e capo dello Sports Business Group di Deloitte, spiega: "Va segnalato che mentre sono passati 16 mesi dalla pandemia che ha colpito l’Europa,. La sospensione dei campionati ha portato al disallineamento del completamento della stagione e dei periodi di rendicontazione finanziari tipici in Inghilterra, Spagna e Italia. Ciò porterà al riconoscimento di alcuni elementi di entrate e costi relativi alla stagione 2019/20 nell’anno finanziario che termina nel 2021, e quindi nell’edizione del prossimo anno".