Quasi un anno fa lasciava lain fretta e furia, forse convinto del fatto che la stagione già iniziata non potesse regalare molte gioie al popolo bianconero. Non si sbagliava. Probabilmente, però, aveva anche riposto troppe speranze nella sua nuova-vecchia squadra, quelin cui sognava di tornare a vincere fin da subito, perché un'annata povera di soddisfazioni - con due soli trofei in bacheca, la Coppa Italia e la Supercoppa Italiana - poteva essere accettata, ma due di fila proprio no.. O forse no. Fatto sta che ad oggi, 3 luglio 2022, Cristianoè pronto a scaricare anche i Red Devils...