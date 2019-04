Un incontro politico internazionale, colloqui bilaterali durati circa un'ora il bilaterale tra il premier Giuseppe Conte e l'emiro Tamin bin Hamad al-Thani, 38enne emiro del Qatar. Una serie di tematiche importanti sul tavolo: la situazioni in Libia e la fitta rete di relazioni tra il nostro paese e il Qatar. Con il calcio a rompere il ghiaccio.



NEWS LAZIO - Già, perché, a quanto riporta l'Ansa, il premier avrebbe utilizzato il derby romano tra Lazio e Roma per entrare in confidenza con l'emiro, noto tifoso biancoceleste: "Tu sei della Lazio? Io sono della Roma", la battuta di Conte, dopo aver salutato il suo ospite.