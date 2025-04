L'incredibile papera di Milinkovic-Savic: regala un goal a Sarr e al Verona

Getty Images

Poche emozioni nelle gare pomeridiane della 31esima giornata di Serie A, la scena se la prende - in negativo -Un errore del genere dal portiere serbo: per la stagione eccellente che sta vivendo e perché arriva su uno dei suoi punti forti, il gioco con i piedi. E invece proprio Milinkovic-Savic combina il pasticcio di giornata nel secondo tempo di Torino-Verona, un erroraccio che permette agli ospiti di passare momentaneamente in vantaggio all'Olimpico Grande Torino e addi passare dalle stalle alle stelle in un attimo: da un rigore procurato alla rete del momentaneo 0-1 scaligero.

- Tutto accade al minuto 64'. Il Torino ha appena fallito un calcio di rigore con Che Adams (parato da Montipò), assegnato ai granata con l'ausilio del VAR per un fallo di mano di Amin Sarr.. A Torino è 0-1 e tutto l'ambiente granata si mette le mani nei capelli.

- E mentre il Toro piange sorride Sarr, che nel giro di pochi minuti ribalta la propria partita. Un suo goffo intervento con il braccio su sviluppi di calcio d'angolo aveva regalato un rigore ai piemontesi, fallito dall'attaccante scozzese Adams che si è fatto ipnotizzare da Montipò.- Fortunatamente per il Torino e per Milinkovic-Savic, pochi minuti dopo l'errore Elmas pareggia i conti dopo lo scambio con Vlasic ed evita la sconfitta ai suoi (la partita finisce 1-1, i granata chiudono in dieci per l'espulsione di Ricci). L'errore resta un neo in una stagione che comunque resta più che positiva per il portiere serbo: tra i migliori della squadra di Paolo Vanoli e strepitoso sui calci di rigore, parandone quattro su cinque in questo campionato.