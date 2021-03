. Aveva già sentenziato così lo scorso ottobre, respingendo il ricorso presentato dallo Slovan Bratislava contro lo 0-3 inflitto dall'Uefa per la mancata presenza sul campo del KI Klaksvik (squadra campione delle Isole Fær Øer) in occasione della gara unica per il primo turno di qualificazione della Champions League. E lo ha ribadito oggi con un comunicato in cui si dà notizia che il ricorso della federazione ucraina, avverso allo 0-3 a tavolino per la mancata presenza della nazionale sul campo di Lucerna in occasione della gara di Nations League contro la Svizzera fissata per il 17 novembre 2020 . Dunque il Tribunale Arbitrale dello Sport, con sede a Losanna, si mantiene coerente con la propria giurisprudenza. Se però si guarda alle motivazione sinteticamente riportate nel comunicato di oggi, beh, c'è da rimanere sconcertati.Come viene ricordato nel documento,. Dunque la mancata presenza non è dipesa dalla volontà degli ucraini (che anzi erano proprio a Lucerna), e per questo la federazione ha richiesto che, in alternativa allo 0-3 a tavolino, venisse disposta la disputa della gara o la decisione a sorteggio del risultato.. Che dapprima ha ribadito la validità dei protocolli anti-covid dell'Uefa.: “(...) in assenza di praticabili opzioni per il recupero, la federazione ucraina (UAF) va ritenuta responsabile della mancata disputa del match, e di conseguenza il match va considerato non disputato per forfait dell'UAF. I”.Dunque, sconfitti a tavolino ma niente attribuzione delle spese legali.@Pippoevai