Se il Torino due stagioni fa è andato in Europa, e se nella scorsa stagione alla fine si è salvato,. Soprattutto a lui e a, ma il portiere - rispetto al centravanti - ha avuto una qualità in più: la continuità di rendimento a livello elevatissimo, che Andrea non ha potuto garantire a causa di una serie di acciacchi che lo ha condizionato. Grazie a questo,in un periodo in cui l’Italia ha tanti ottimi portieri, dafino a. Eppure stasera a Roma, in una partita delicatissima, dovrebbe stare fuori.Nei momenti difficili si cercano, e la sensazione che al Torino uno sia stato individuato proprio in Sirigu è forte. E’ vero,per lui inusuale, ma può bastare questo per fare fuori un portiere che è sempre stato l’uomo in più? Due elementi ci fanno pensare che non sia così.: nella sconfitta contro l’i granata hanno incassato tre gol, ma senza che lui avesse alcuna responsabilità; e allora perché escluderlo adesso anziché in precedenza, se la causa della decisione è lo scarso rendimento?: Vanja, il sostituto designato, viene da due anni di panchina e non nel Real Madrid o nel Liverpool ma in; possibile che dia maggiori garanzie?Sirigu, il secondo portiere della Nazionale, è statoperinquadrato dalle telecamere dopo la sconfitta contro l’Udinese. Forse paga anche questo:per provare a placarne la rabbia? Nel calcio non c’è riconoscenza e da un certo punto di vista è giusto: deve giocare il migliore, sempre.@steagresti