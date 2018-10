Potrebbe finalmente arrivare per Allan la tanto sospirata convocazione in nazionale. Con una sorpresa, però: la maglia indossata dal centrocampista del Napoli potrebbe non essere quella verdeoro del Brasile, bensì quella azzurra dell'Italia.



FIGC AL LAVORO - A rilanciare la clamorosa indiscrezione è stato il giornalista di TV Luna, Carlo Alvino, via Twitter. Roberto Mancini pensa ad Allan per l'Italia, ci sono dei contatti in corso tra la Figc e il Napoli per capire se il centrocampista possa avere le carte in regola per poter essere convocato.



MANCINI AL SAN PAOLO - E proprio Roberto Mancini sarà domani sera al San Paolo per osservare da vicino la gara fra Napoli e Sassuolo, in vista dei prossimi impegni internazionali. Tanti i nomi sul taccuino del ct, quelli di Insigne e Berardi - convocati per le sfide contro Ucraina e Polonia - su tutti. Con un occhio in più, stavolta, per il mediano partenopeo. Dopo un inizio di stagione straripante, Allan potrebbe candidarsi per prendere in mano le chiavi del centrocampo italiano e una rivincita su quel Brasile che lo ha tanto snobbato. Da un azzurro all'altro: Mancini ci pensa.