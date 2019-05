"Chi sarà il nuovo allenatore della Juve? Guardiola, sicuramente di no. Sarri? Non c’è di mezzo solo una questione economica per sciogliere il contratto col Chelsea: altro problema si chiama Higuain che è di proprietà Juve ma la Juve non lo vuole più. Sarri lo vuole ma Cristiano Ronaldo no: non vuole né Sarri né Higuain. CR7 voleva Ancelotti, bravissimo allenatore che dove è andato ha sempre vinto eccetto quando è stato alla Juve. Ma è subentrato De Laurentiis che gli ha allungato il contratto. Fuori Ancelotti, ecco l’ipotesi probabile di Simone Inzaghi, giovane carino e pronto a mettersi al servizio dei voleri del Fenomeno. Perché CR7 è quello che ha fatto fuori Allegri, in combutta con Nedved e Paratici". E' quanto riporta Dagospia, sul proprio sito.